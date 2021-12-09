О планах развития сотрудничества - состоялась встреча исполнительного директора ММТП и президента ПАО «Ростелеком»

Состоялась встреча исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» Алексея Рыкованова и президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского. Речь на ней шла о планах развития сотрудничества между крупнейшей стивидорной компанией Арктической зоны РФ и крупнейшего в России интегрированного провайдера цифровых услуг и решений.

«Внедрение современных цифровых технологий в работу Мурманского морского торгового порта – это одно из важных направлений развития предприятия. Наша стратегическая цель - повышение стандартов производственной, в том числе экологической, безопасности, совершенствование эффективности деятельности порта в целом», - отметил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Как было отмечено в рамках состоявшихся переговоров, взаимодействие может касаться целого ряда вопросов. В их числе - технологическая диспетчеризация, учет и комплексный аутсорсинг средств индивидуальной защиты, мониторинг за состоянием здоровья и самочувствия сотрудников, а также внедрение ряда мобильных сервисов.

«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с ключевыми предприятиями региона. Специфика и масштаб деятельности Мурманского морского торгового порта дают возможность для совместного поиска современных решений», - сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Также представители АО «ММТП» приняли участие в круглом столе, организованном ПАО «Ростелеком», «Цифровой мир: реальность, в которой мы живём».

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3880