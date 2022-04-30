О поддержке малого и среднего бизнеса в Мурманской области в прямом эфире рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова в прямом эфире ответила на вопросы северян о поддержке малого и среднего бизнеса в регионе.

Сейчас на федеральном и региональном уровне вводятся новые меры поддержки предпринимателей. В Мурманской области принят план первоочередных действий, который включает в себя 5 направлений, одно из которых – поддержка МСП.

«У нас на сегодняшний день действует 46 мер поддержки. 33 финансовых, 13 – нефинансовых. Каждый предприниматель может узнать информацию о доступных именно для него мерах и конкурсах грантов на официальном сайте «Мой Бизнес» или обратившись на «горячую линию», которая успешно работает в регионе с прошлого года», - отметила Ольга Кузнецова.

Одной из самых актуальных проблем для бизнеса названа труднодоступность заемных средств в коммерческих банках из-за повышения ставок на кредиты. Для предпринимателей доступен широкий ряд льготных микрозаймов. По низкой ставке можно получить до 5 млн рублей.

Также Ольга Кузнецова ответила на вопрос о том, зачем правительство прикладывает столько усилий для поддержки бизнеса. По её словам, активное предпринимательство – это признак живой экономики. Предприниматели обеспечивают создание новых рабочих мест, самозанятость населения и стабильность налоговых поступлений.

«Поэтому наша основная задача сегодня – это стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, путем оказания государственной поддержки, в том числе мер, направленных на снижение налоговой нагрузки для бизнеса. По итогам 2021 года в Мурманской области численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства увеличилась на 11,7 % по сравнению с 2020 годом», - пояснила вице-губернатор.

Напомним, в рамках проекта «Объясняем.РФ» еженедельно проходят прямые трансляции с участием профильных экспертов. Полная запись эфира с Ольгой Кузнецовой доступна по ссылке: https://vk.com/wall-120229555_79645

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/