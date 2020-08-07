О подходах к распределению дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и субсидии на оплату труда шла речь на совещании в областной Думе

В нём приняли участие депутаты регионального парламента и представители правительства области. Вёл совещание председатель областной Думы Сергей Дубовой.

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева проинформировала, что второй транш на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов планируется направить в августе, и он составит 350 миллионов рублей за счёт средств федерального бюджета. Распределение финансовых средств происходило с учётом анализа исполнения местных бюджетов, а также долговой нагрузки.

В ходе обсуждения депутаты отметили необходимость учёта эффективности работы муниципальных органов власти.

Кроме того, в ближайшее время бюджетам муниципальных районов и городских округов планируется направить за счёт средств Резервного фонда правительства области свыше 150 миллионов рублей на софинансирование расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.

Участники совещания одобрили методику и расчёт распределения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и субсидии на оплату труда работникам муниципальных учреждений.

Министерству финансов Мурманской области рекомендовано продолжить ежемесячный мониторинг исполнения местных бюджетов, а по его результатам рассмотреть необходимость предоставления дополнительной финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований.

Органам местного самоуправления рекомендовано продолжить мероприятия по первоочередному финансированию расходных обязательств социально-значимого характера, недопущению образования просроченной кредиторской задолженности.