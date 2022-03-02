О подвигах и героизме российских военнослужащих в операции на Украине рассказали в Министерстве обороны РФ

«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжает успешные наступательные действия. Установлен контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка, Боровеньки. Группировка войск Донецкой Народной Республики сомкнула кольцо блокирования вокруг города Мариуполь и взяла под контроль населённые пункты Приморское, Приазовское, Шевченко и Бердянское, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Вооруженными Силами Российской Федерации взяты под контроль населённые пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка.

Вооруженные Силы Российской Федерации принимают меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины.

Националистические батальоны, разместившие бронетехнику и артиллерию, включая реактивные системы залпового огня, в жилых кварталах, готовят провокации, прикрываясь мирными жителями.

В городе Мариуполь боевики нацбатальона «Азов» в ночное время заминировали производственные цеха завода «Азовсталь». Жители города продолжают работать на предприятии, не зная, что националисты готовят подрыв завода с людьми в случае прорыва обороны города. Националистами минируются и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя.

Обращаю внимание, что все мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь – Широкино.

Все это касается и жителей Киева, которые могут покинуть город в направлении Василькова. Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают.

Такой же коридор безопасности создан на юго-западе Харькова в направлении на Люботин.

По имеющимся у нас данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород. По сути дела, их удерживают в качестве заложников и предлагают покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия.

Вооруженные силы готовы принять все необходимые меры в целях безопасной эвакуации граждан Индии. И отправить их домой с территории России своими военно-транспортными самолётами или самолётами Индии, как это предложила сделать индийская сторона.

Вчера в районе населенного пункта Бародянка, западнее Киева, подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены 3 так называемых «джихад-мобиля», начиненных взрывчаткой большой мощности. Два вблизи населенного пункта Бародянка и один в районе населенного пункта Макаров на Житомирском шоссе. Террористы направляли автомобили на боевые порядки российских подразделений. Один из боевиков выпрыгнул из машины. Огнём российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и крупнокалиберного пулемёта «джихад-мобили» и боевики были уничтожены.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Всего за время операции поражено 1533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационная станция. Кроме того, уничтожено 47 самолётов на земле и 13 самолётов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов.

Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь.

1597 наших товарищей получили ранения.

Хочу ещё раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют.

Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки, - это целенаправленная дезинформация.

Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции.

Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнём уничтожил 9 единиц бронетехники (6 танков и 3 БТР-80), а также более 90 националистов.

Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил 8 единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе.

В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР «Джавелин». Экипаж получил контузию, однако, из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнём были уничтожены ещё 2 танка противника.

Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих.

Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки.

Родина будет защищена».

Фото: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457379676%2Falbum-133441491_00%2Frev