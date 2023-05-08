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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.23 14:00

О погоде 9 мая 1945 года в Мурманске

В День Победы, 9 мая 1945 года, в Мурманске наблюдалась облачная погода, ветер северных румбов 6-8 м/с, снег. Температура воздуха изменялась от минус 2,7°С до минус 0,5°С.

Как сообщает Мурманское УГМС, за период метеорологических наблюдений на гидрометеорологической станции Мурманск с 1945 года по настоящее время самое высокое значение средней суточной температуры воздуха плюс 10,1°С отмечалось 9 мая 1983 года. Максимум температуры воздуха в этот день – плюс 14,6°С был зафиксирован в 1970 году, минимум - минус 6,2°С - в 1991 году.

Самым холодным по значению средней суточной температуры воздуха – минус 2,6 °С был праздничный день 9 мая в 1978 году.

Устойчивый снежный покров в Мурманске, как правило, к 9 мая разрушается, но осадки в виде снега и мокрого снега отмечаются часто, а в 1966, 1978 и 1980 годах в этот день отмечалась метель. Майские грозы в Мурманске отмечаются редко, с большей вероятностью в третьей декаде месяца. За весь период наблюдений на гидрометеорологической станции Мурманск гроза 9 мая не отмечалась.

Фото:  http://kolgimet.ru/news/news/o-pogode-9-maja-v-murmanske/?no_cache=1&cHash=68dd6e826badfd832d496c45dcdf9934

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