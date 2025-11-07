УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ В РЯЗАНИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯСПОРТИВНЫЕ КУБКИ — СИМВОЛ ПОБЕДЫ И ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
Мурманская область. Арктика (16+)07.11.25 17:30

О Празднике Севера узнали в Самаре

В Самаре проходит международный форум «Россия – спортивная держава» – главное событие в отрасли и авторитетная площадка в стране, на которой обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта. Делегация из Мурманской области принимает участие в этом мероприятии.

Вчера с приветствием к гостям и участникам форума обратился Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что в центре внимания — развитие массового и детского спорта и сообщил, что по итогам прошлого года более 80 миллионов россиян сделали спорт частью своей жизни.

В рамках стратегической сессии «Узнаем Россию через спорт. Формируем спортивные бренды регионов» с докладом выступила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова. Руководитель ведомства поделилась опытом и яркими примерами физкультурных и спортивных мероприятий, которые по праву являются брендами Кольского Заполярья.

Министр доложила о главной визитной карточке региона – международном традиционном Празднике Севера. Это спортивное мероприятие, которое сохраняет и приумножает свои традиции, начиная с первого старта в 1934 году. Из года в год праздник собирает поклонников зимних видов спорта из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Она отметила, что главным, а также самым масштабным, зрелищным и действительно олимпийским по своему духу мероприятием Праздника Севера, неизменно является Мурманский лыжный марафон. Соревнования входят в пятёрку лучших марафонов России серии Russialoppet и серию лучших международных марафонов Euroloppet.

«История Мурманского лыжного марафона берёт начало в 1974 году. С 2017 года старт соревнований дается дважды: в первый день лыжники проходят дистанцию 25 и 50 км свободным стилем, второй день – классическим. Каждый год марафон дает возможность молодым спортсменам выступать рядом с чемпионами и призёрами олимпийских игр, мира и Европы, а ветеранам лыжного спорта – не стареть душой, участвуя в соревнованиях на одной лыжне с молодым поколением», – отметила в своем докладе Светлана Наумова.

Директор Центра спортивной подготовки Мурманской области Александр Зубко поделился с участниками историей реализации проекта «Спорт для СВОих» и особенностями работы первого в стране духовного реабилитационно-спортивного центра при храме Спаса на водах в Мурманске.

В своём докладе Александр Зубко отметил, что основной целью проекта является реабилитация и социализация ветеранов и участников СВО. Кроме того, организовано бесплатное посещение спортивных пространств «СОПКИ.СПОРТ», которые также являются визитной карточкой региона. В Мурманской области порядка 40 таких пространств.

Ключевым направлением проекта «Спорт для СВОих» является организация деятельности духовного реабилитационно-спортивного центра, созданного в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!». Открытие состоялось в День защитника Отечества, 23 февраля 2025 года. Посещение для участников СВО и их родных современного тренажёрного зала, спортивного зала, оборудованного всем необходимым для занятий боевыми искусствами, боксом и настольным теннисом бесплатное. Там также работают кабинеты самомассажа, физиотерапевта, психолога и консультативной помощи.

В рамках форума «Россия – спортивная держава», который проходит в Самаре с 5 по 7 ноября, запланированы сотни событий: от деловых дискуссий до массовых забегов и зрелищных соревнований.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, форум учреждён в 2009 году Указом Президента России в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни. Он объединяет олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов РФ, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов спортивной индустрии.

 

 

Комментарии

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
