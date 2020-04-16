О проблемах с организацией дистанционного обучения школьников можно сообщить на «горячую линию» регионального Минобра

Министерство образования и науки Мурманской области осуществляет постоянный мониторинг организации и проведения дистанционного образования в регионе. Для родителей учащихся организована работа «горячей линии». Звонки принимаются по телефону (8152) 44-56-37 - с понедельника по пятницу - с 9.00 до 17.15.

Как пояснила министр образования и науки региона Анна Головина, «горячая линия» предназначена в первую очередь для родителей, но поможет также вести мониторинг ситуации в целом по региону: анализировать, как организован процесс дистанционного обучения, какие сложности возникают, не нарушаются ли права детей.

«В каждом конкретном случае мы будем разбирать проблему и акцентировать внимание муниципалитетов на возникающие сложности», – подчеркнула Анна Головина.

Кроме того, вопросы, связанные с организацией дистанционного обучения можно направить в виртуальную приёмную Министерства образования и науки Мурманской области.