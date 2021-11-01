О QR-кодах жителям Мурманской области расскажет стопкоронавирус.рф

Мурманская область и ещё 46 регионов России из-за пандемии организовали контроль за посещением самых популярных общественных мест: кинотеатров, фитнес-клубов, кафе и других.

Для того, чтобы их посетить, необходимо предъявить документ, подтверждающий наличие прививки от ковида, факт перенесенного заболевания, отрицательный результат ПЦР-теста или медотвод от вакцинации. Если документы оформлены с помощью «Госуслуги», то им присвоен QR-код, который можно предъявить на телефоне вместо бумажного оригинала.

Какие именно коды и в каких случаях требуются – можно увидеть на карте ограничений на портале стопкоронавирус.рф. Данные собраны и подготовлены сетью Центров управления регионами, курируемой АНО «Диалог Регионы».

«Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф», – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Картой эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф ежемесячно пользуется более 4 млн уникальных посетителей. Стандартное обновление происходит раз в неделю, но из-за того, что ситуация быстро меняется, возможны более частые изменения данных по ограничениям.

«Тепловая карта эпидситуации на портале стопкоронавирус.рф сегодня окрашена преимущественно в красные тона. Это означает, что заболеваемость высока, нагрузка на систему здравоохранения – тоже. Не случайно регионы внедряют QR-коды. И тут важно, чтобы справки о перенесенной болезни, сделанном ПЦР или сертификаты прививок были настоящими. Проверить QR-код помогает приложение», – отметил заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

Для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, в России проводится массовая вакцинация. В Мурманской области работают мобильные прививочные пункты в торгово-развлекательных центрах областного центра, выездные пункты вакцинации от COVID-19. Для северян старше 65 лет в медучреждениях организуют «зеленые коридоры» – отдельные кабинеты для приоритетной вакцинации.

Напомним также, что наглядные информационные карточки с ответами на самые распространенные вопросы об использовании QR-кода подготовил оперштаб Мурманской области. Информация опубликована на официальном портале оперштаба и в аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Телеграм».