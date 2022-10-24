О работе «горячей линии» по вопросам частичной мобилизации рассказали на брифинге Национального центра управления обороной РФ

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации продолжает работать «горячая линия» с задачей оперативного рассмотрения обращений, касающихся частичной мобилизации.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, к настоящему моменту на «горячую линию» Минобороны России поступило и рассмотрено более восьми тысяч звонков. За текущие сутки – 590 обращений. Их тематика различна.

В течение последних суток свыше 30 процентов обращений это вопросы членов семей, касающиеся частичной мобилизации.

Житель Ленинградской области 21 октября обратился с просьбой отменить в отношении его решение о призыве на военную службу в ходе проведения частичной мобилизации по причине нахождения супруги в декретном отпуске. По представленным им документам о том, что он является единственным кормильцем в семье, решением военного комиссара города Всеволожска и Всеволожского района Ленинградской области его призыв отменён.

Супруга мобилизованного, проходящего подготовку на одном из полигонов города Вольск, спрашивает о правомерности мобилизации её мужа – школьного учителя. После проведенной проверки установлено, что гражданин призван законно, к тому же добровольно изъявил желание защищать Родину и в настоящий момент проходит подготовку в учебном центре. Супруге военнослужащего операторами «горячей линии» даны исчерпывающие разъяснения о правомерности призыва её супруга и о предусмотренных для неё и членов семьи мерах социальной поддержки. Более того, организован телефонный разговор между ними, в котором военнослужащий лично успокоил жену и разъяснил важность принятого им решения.

Специалистами Министерства обороны не просто принимаются обращения, а проводятся подробные консультации по интересующим вопросам. При необходимости дополнительно организуется взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами по линии ответственности. Решения принимаются оперативно и своевременно доводятся до заинтересованных лиц.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12442794@egNews