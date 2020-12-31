О работе медицинских учреждений в Мурманске в новогодние праздники
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Мурманской области в новогодние праздники медицинские учреждения в городе Мурманске будут работать по специальному расписанию.
С 31 декабря по 10 января 2021 года в ежедневном режиме следить за состоянием пациентов с COVID-19, проходящих амбулаторное лечение, будут службы дистанционного мониторинга и патронажные бригады неотложной медицинской помощи.
Время работы дежурных служб амбулаторно-поликлинических учреждений:
1, 3, 5, 7 и 10 января - выходные и праздничные дни;
31 декабря, 2, 4, 6, 8 и 9 января - с 9 до 15 часов, приём вызовов на дом – с 9 до 12 часов.
Дополнительное дежурство врачей-специалистов организовано в детских поликлиниках Мурманска в праздничные дни:
2 января - врач-оториноларинголог - с 10.00 до 12.00 - ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 1» (ул. Папанина, 1);
4 января - врач-детский хирург - с 10.00 до 12.00 - ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 1» (ул. Папанина, 1);
4 января - врач-травматолог-ортопед - с 10.00 до 12.00 - ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 4» (ул. Бочкова, 1);
8 января - врач-оториноларинголог - с 10.00 до 12.00 - ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» (ул. Инженерная, 1а).
Стоматологическая служба будет работать по следующему режиму:
1 января - с 15.30 до 22.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);
2 января - с 9.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 1 (просп. Ленина, 78) и детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8);
с 15.30 до 22.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение №2 (просп. Героев-североморцев, 56);
3 января - с 8.00 до 14.30 и с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);
4 января - с 9.00 до 15.00 - стоматологическое отделение №4 (г. Североморск, ул. Головко, 7) и стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);
с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);
5 января - с 9.00 до 15.00 детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8), стоматологическое отделение № 3 (ул. Буркова, 17), стоматологическое отделение ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2» (просп. Кольский, 149а);
с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение №2 (просп. Героев-североморцев, 56);
6 января - с09.00 до 15.00 - стоматологическое отделение №1 (просп. Ленина, 78);
с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № (просп. Героев-североморцев, 56);
7 января - с 8.00 до 14.30 и с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);
8 января - с 9.00 до 15.00 - стоматологическое отделение ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» (просп. Кольский, 149а);
с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (просп. Героев-североморцев, 56);
9 января - с 9.00 до 15.00 - детское стоматологическое отделение (ул. Софьи Перовской, 8), стоматологическое отделение № 3 (ул. Буркова, 17), стоматологическое отделение ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2» (просп. Кольский, 149а), стоматологическое отделение №4 (г. Североморск, ул. Головко, 7) и стоматологическое отделение №2 (просп. Героев-североморцев, 56);
с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение №2 (просп. Героев-североморцев, 56);
10 января - с 8.00 до 14.30 и с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение №2 (просп. Героев-североморцев, 56).