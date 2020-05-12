О работе образовательных организаций региона с 12 мая

С 12 мая школы Мурманской области продолжают работу в дистанционном формате в соответствии с утвержденными календарными учебными графиками.

Продолжается работа дежурных групп детских садов (численностью не более 12 человек) для детей родителей (законных представителей), представивших подтверждение от работодателя о выходе на работу. Исключение составляют детские сады, находящиеся на территориях Кировска и Апатитов (с подведомственными территориями).

Консультации по работе дежурных групп в муниципальных детских садах можно получить у специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

Информация о дежурных группах в муниципальных дошкольных образовательных организациях представлена на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.