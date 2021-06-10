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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.21 13:30

О развитии интеллектуальных транспортных систем в Мурманской области рассказали на онлайн-конференции

9 июня в рамках онлайн конференции «Интеллектуальные транспортные системы  (ИТС) и элементы ситуационных центров» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Тиховский представил доклад о развитии  ИТС на примере Мурманской области.

По словам замминистра, Кольское Заполярье ориентировано на объединение лучших практик построения АПК «Безопасный город»,  «Умный регион», а также Единой платформы управления транспортной системой в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

С 2020 года Мурманская область реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапное внедрение подсистем и модулей Единой платформы управления транспортной системой Мурманской области (далее – ЕПУТС МО). ЕПУТС представляет собой модульную систему сбора и аналитики данных о транспортных потоках и дорожной деятельности с возможностью визуализации и поддержки принятия решений.

«Выбранная в Мурманской области логика цифровизации транспортного комплекса «Сверху вниз» (от создания Единой платформы до внедрения отдельных подсистем и модулей в едином технологическом ключе) позволяет избегать дополнительных расходов на интеграцию разрозненно внедренных цифровых систем  и сервисов», - отметил Виктор Тиховский.

Платформа обеспечивает как занесение актуальной информации обо всем, что происходит на улично-дорожной сети, так и предоставляет возможность создавать информационные сервисы для участников дорожного движения. ЕПУТС объединяет весь дорожно-транспортный комплекс в единую цифровую платформу управления и анализа с возможностью модульной модернизации и позволяет при принятии управленческих решений учитывать максимальное количество источников данных. Использование системы повышает эффективность расходования средств на дорожную деятельность и использования улично-дорожной сети Мурманской области, а также повышает производительность труда работников отрасли.

Создание ЕПУТС Мурманской области началось с внедрения модуля «Цифровой двойник» и модуля внутренних и внешних сервисов, являющихся базовыми для последующего развития платформы. В модуле содержится информация о более чем 3000 км автодорог, 25000 элементов обустройства автодорог, более чем 500 искусственных сооружениях из всех муниципальных образований региона. К настоящему времени также внедрены модули управления движением общественного транспорта; ГИС для сбора, анализа и графической визуализации данных; модуль внутренних и внешних сервисов; модуль информационной безопасности.

Приоритетным этапом развития ЕПУТС Мурманской области в 2021 году является внедрение и ввод в эксплуатацию модуля управления дорожными работами (УДР), обеспечивающего автоматизацию процессов, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. Кроме того, в планах внедрение модуля координированного управления дорожным движением и модуля транспортного прогнозирования и моделирования.

На ЕПУТС установлены следующие подсистемы: управления маршрутами общественного транспорта, мониторинга перемещения общественного транспорта, контроля соблюдения ПДД и контроля транспорта, диспетчерского управления транспортом служб содержания дорог, а также метеомониторинга. В 2021 году планируется также установить подсистемы весогабаритного контроля транспортных средств, директивного управления транспортными потоками, светофорного управления, подсистему для видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в  рамках обсуждения  методов ситуационного управления, процессов подготовки и принятия управленческих решений, развития информационно-аналитических  платформ для принятия управленческих решений, эксперты высоко оценили опыт Заполярья.

«Мурманская область всегда открыта для обмена опытом в среде профессионалов. Нам всегда интересно на людей посмотреть, но и себя показать мы можем на высоком уровне», - подчеркнул Виктор Тиховский.

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