Восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту МурманскСемь медалей завоевал заполярный пловец Павел Самусенко на Кубке сильнейших спортсменов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.25 11:30

О реализации плана «На Севере – Жить!» в Кировске: результат видят не только жители, но и гости нашего региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании обсудили, как меняется Кировск благодаря реализации программы «На Севере — Жить!».

«Работы, которые ведутся в тесном сотрудничестве с компанией «ФосАгро», затрагивают все сферы жизни, а её результаты отмечают не только горожане, но и гости Мурманской области. С 2019 года мы капитально отремонтировали 38 многоквартирных домов, 204 подъезда, и эта работа продолжается. Привели в порядок дворы возле 45 домов. Создали 10 общественных пространств. Особо хочу отметить сквер Кукисвумчорр, который Минстрой России признал лучшей практикой благоустройства. Появились 25 новых детских и спортивных площадок. Ещё 7 территорий преобразились благодаря программе «На Севере — твой проект». Здания города украсила архитектурно-художественная подсветка», — отметил глава региона Андрей Чибис, который принимал участие в работе совещания в режиме ВКС.

Значительное внимание в рамках программы «На Севере — Жить!» уделили модернизации сферы здравоохранения. Так, была отремонтирована взрослая поликлиника, лечебный корпус Апатитско-Кировской ЦРБ. В посёлках Титан и Коашва построили новые ФАПы. Губернатор подчеркнул, что потребность в фельдшерско-акушерских пунктах в регионе закрыта на 100%.

В образовании тоже серьёзные изменения. В Кировске капитально отремонтировали три школы, открыли профориентационные классы. В рамках проекта «Арктическая школа» создали 13 новых пространств, где дети учатся и отдыхают в современных условиях. В сфере культуры и спорта также прошла значительная работа.

Завершается реконструкция культурного центра «Большевик», где будут открыты 4 кинозала, современный планетарий, образовательное, игровое пространство для юных северян и гостей региона.

Благодаря созданию спортивной инфраструктуры город вышел на новый уровень, укрепив свой статус спортивной столицы Кольского Заполярья.

«Мы открыли новые пространства «СОПКИ.СПОРТ», построили новый спорткомплекс с канатной дорогой, системой искусственного оснежения и освещения лыжной трассы для школы олимпийского резерва. Ещё один значимый результат этой работы — рост значения города на федеральном уровне как спортивной столицы Мурманской области. В этом сезоне Кировск станет площадкой и для первого этапа, и для финала Кубка России по лыжным гонкам. Ранее город только закрывал соревнования. В Кировск уже приехали сильнейшие лыжники страны. На трассах лыжного комплекса «Тирвас» готовятся к стартам более тысячи спортсменов», – рассказал губернатор.

Для обеспечения доступности всех новых объектов и комфортного передвижения по городу продолжается планомерный ремонт дорог и обновление парка общественного транспорта.

В обсуждении этого вопроса в режиме ВКС принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой. Он прокомментировал итоги, подчеркнув, что воплощение стратегического плана «На Севере – Жить!» реально меняет облик городов и поселков региона:

 – Кировск становится столицей зимнего туризма на Севере, и перемены в городе отмечают люди, которые приезжают к нам в гости. За пять лет в муниципалитете открылось более 20 гостиниц и гостевых домов, а горнолыжный курорт «Большой Вудявр» входит в пятерку лучших горнолыжных курортов в России в черте города. Туристический поток за пять лет вырос более чем в четыре раза. Это накладывает ответственность на руководство муниципалитета за облик города, и кировчане активно сигнализируют о проблемных участках. Важно оперативно реагировать на обращения горожан, привлекая все доступные средства для устранения замечаний, в том числе и депутатский корпус.

Кроме этого, заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова сообщила об открытии «горячей линии» «Губернаторского контроля». Разработать механизм получения обратной связи по вопросам снижения заработной платы сотрудников объединенных учреждений образования поручил губернатор Андрей Чибис. По телефону можно оставить анонимное сообщение, которое будет отработано профильными ведомствами.

Подробнее о том, как изменился Кировск благодаря плану «На Севере - Жить!», и какие работы проходили в этом году доложил глава города Юрий Кузин.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557499/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кубышка: жители Мурманской области увеличили накопления на банковских счетах и депозитах-PRO Валюту (16+)Рубль дешевеет на фоне снижающейся нефти-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)За неделю ЦУР Мурманской области зафиксировал рост числа сообщений жителей на 40%-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»