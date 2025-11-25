О реализации плана «На Севере – Жить!» в Кировске: результат видят не только жители, но и гости нашего региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании обсудили, как меняется Кировск благодаря реализации программы «На Севере — Жить!».

«Работы, которые ведутся в тесном сотрудничестве с компанией «ФосАгро», затрагивают все сферы жизни, а её результаты отмечают не только горожане, но и гости Мурманской области. С 2019 года мы капитально отремонтировали 38 многоквартирных домов, 204 подъезда, и эта работа продолжается. Привели в порядок дворы возле 45 домов. Создали 10 общественных пространств. Особо хочу отметить сквер Кукисвумчорр, который Минстрой России признал лучшей практикой благоустройства. Появились 25 новых детских и спортивных площадок. Ещё 7 территорий преобразились благодаря программе «На Севере — твой проект». Здания города украсила архитектурно-художественная подсветка», — отметил глава региона Андрей Чибис, который принимал участие в работе совещания в режиме ВКС.

Значительное внимание в рамках программы «На Севере — Жить!» уделили модернизации сферы здравоохранения. Так, была отремонтирована взрослая поликлиника, лечебный корпус Апатитско-Кировской ЦРБ. В посёлках Титан и Коашва построили новые ФАПы. Губернатор подчеркнул, что потребность в фельдшерско-акушерских пунктах в регионе закрыта на 100%.

В образовании тоже серьёзные изменения. В Кировске капитально отремонтировали три школы, открыли профориентационные классы. В рамках проекта «Арктическая школа» создали 13 новых пространств, где дети учатся и отдыхают в современных условиях. В сфере культуры и спорта также прошла значительная работа.

Завершается реконструкция культурного центра «Большевик», где будут открыты 4 кинозала, современный планетарий, образовательное, игровое пространство для юных северян и гостей региона.

Благодаря созданию спортивной инфраструктуры город вышел на новый уровень, укрепив свой статус спортивной столицы Кольского Заполярья.

«Мы открыли новые пространства «СОПКИ.СПОРТ», построили новый спорткомплекс с канатной дорогой, системой искусственного оснежения и освещения лыжной трассы для школы олимпийского резерва. Ещё один значимый результат этой работы — рост значения города на федеральном уровне как спортивной столицы Мурманской области. В этом сезоне Кировск станет площадкой и для первого этапа, и для финала Кубка России по лыжным гонкам. Ранее город только закрывал соревнования. В Кировск уже приехали сильнейшие лыжники страны. На трассах лыжного комплекса «Тирвас» готовятся к стартам более тысячи спортсменов», – рассказал губернатор.

Для обеспечения доступности всех новых объектов и комфортного передвижения по городу продолжается планомерный ремонт дорог и обновление парка общественного транспорта.

В обсуждении этого вопроса в режиме ВКС принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой. Он прокомментировал итоги, подчеркнув, что воплощение стратегического плана «На Севере – Жить!» реально меняет облик городов и поселков региона:

– Кировск становится столицей зимнего туризма на Севере, и перемены в городе отмечают люди, которые приезжают к нам в гости. За пять лет в муниципалитете открылось более 20 гостиниц и гостевых домов, а горнолыжный курорт «Большой Вудявр» входит в пятерку лучших горнолыжных курортов в России в черте города. Туристический поток за пять лет вырос более чем в четыре раза. Это накладывает ответственность на руководство муниципалитета за облик города, и кировчане активно сигнализируют о проблемных участках. Важно оперативно реагировать на обращения горожан, привлекая все доступные средства для устранения замечаний, в том числе и депутатский корпус.

Кроме этого, заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова сообщила об открытии «горячей линии» «Губернаторского контроля». Разработать механизм получения обратной связи по вопросам снижения заработной платы сотрудников объединенных учреждений образования поручил губернатор Андрей Чибис. По телефону можно оставить анонимное сообщение, которое будет отработано профильными ведомствами.

Подробнее о том, как изменился Кировск благодаря плану «На Севере - Жить!», и какие работы проходили в этом году доложил глава города Юрий Кузин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557499/#&gid=1&pid=1