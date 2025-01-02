О реестре нарушителей трудового законодательства

Гострудинспекция в Мурманской области напоминает, что с начала нового года Роструд начнёт вносить в специальный реестр работодателей, у которых были выявлены случаи нелегальной занятости. Перечень таких организаций будет опубликован на сайте ведомства.

В реестр будут вноситься работодатели, которые совершили административные правонарушения по ряду статей. Речь идёт об уклонении от оформления трудового договора, о его ненадлежащем оформлении и о заключении гражданско-правового договора вместо трудового. Работодатель-виновник будет находиться в реестре в течение года с момента последнего нарушения. При отсутствии дальнейших нарушений, его исключат из списка.

Юрий Дмитриев, руководитель Гострудинспекции в Мурманской области, отмечает: «Создание подобного реестра нарушителей направлено на повышение прозрачности рынка труда и доступности информации о работодателях». Включение потенциального работодателя в список нарушителей позволит соискателям заранее оценить добросовестность организации, в которую он хочет устроиться на работу.

Организации будут попадать в указанный выше перечень на основании постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в силу с 01.01.2025. В реестре будет содержаться информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в список и основания (реквизиты постановления по делу об административном правонарушении).