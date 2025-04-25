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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.25 12:30

О результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска в 2024 году Юрий Сердечкин отчитается 19 июня

Вчера состоялось 10 заседание Совета депутатов города Мурманска. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первым вопросом повестки, состоящей из 26 пунктов, стал отчёт о состоянии оперативной обстановки и результатах оперативно-служебной деятельности за 2024 год начальника УМВД России по городу Мурманску полковника полиции Александра Талалаева.

По словам докладчика, в Мурманске по итогам 12 месяцев 2024 года отмечается снижение числа общего количества регистрируемых преступлений на 2,7%, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории. При этом выросло количество случаев телефонного и интернет-мошенничества. В связи с чем особое внимание в минувшем году уделялось профилактике и раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

В 2024 году на территории областного центра снизилось общее количество дорожно-транспортных происшествий с 272 до 265, в том числе с участием несовершеннолетних. За отчётный период сотрудниками отделения охраны общественного порядка УМВД обеспечен правопорядок при проведении 826 городских мероприятий.

Одним из решений, которое также было принято на заседании Совета депутатов города Мурманска, стала передача здания №9 на улице Советской в региональную собственность на безвозмездной основе для закрепления за ГАУ МО «Центр комплексного обслуживания учреждений образования». Речь идёт о здании, в котором уже в сентябре этого года откроется Губернаторский лицей. Учреждение будет предоставлять образование по трём ключевым профилям, отражающим стратегическое развитие Арктики: Северный морской путь, Минеральные ресурсы и технологии, Арктические биоресурсы и биотехнологии.

Также депутаты определили дату ежегодного отчёта главы города Мурманска о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска, за 2024 год. Юрий Сердечкин представит коллегам свой доклад 19 июня.

Сразу девять пунктов повестки были посвящены присвоению званий «Почётный гражданин города-героя Мурманска» жителям заполярной столицы — участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

— Уверен, для Антонины Ивановны Баранцевой, Нины Михайловны Захаровой, Марии Михайловны Лихачевой, Лидии Архиповны Носницыной, Таисии Тимофеевны Ванеевой, Алексея Иосифовича Окунева, Екатерины Михайловны Пахоловой, Владимира Ивановича Семенова, Николая Дмитриевича Филимонова это станет приятным событием накануне приближающегося праздника Великой Победы, — отметил глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним, в январе этого года на заседании Российского организационного комитета «Победа» Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Минобороны Российской Федерации о присвоении звания «Почётный гражданин» всем участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29830&page=1

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