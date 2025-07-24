О родниках Мурманской области расскажет интерактивная карта

На территории Мурманской области расположено много родников, которые активно используются северянами. Региональным Минприроды в рамках действующей информационно-аналитической системы природопользования запущен новый ресурс «Родники Мурманской области».

На официальном сайте ведомства в разделе «Полезные ссылки» размещён специальный значок, символизирующий родники, нажав на который можно перейти на интерактивную карту с информацией о наиболее популярных родниках региона. Прямой переход к ресурсу возможен по ссылке: https://portal.kgilc.ru/private/a/rodniki.html.

Минприроды Мурманской области оказывает содействие в проведении работ по очистке прилегающих к родникам территорий от мусора. Такие мероприятия проводятся в тесном содружестве с волонтёрами. Так, ранее по инициативе Единого волонтёрского центра Мурманской области облагорожены и очищены от мусора прилегающие территории возле наиболее популярных родников по всему региону.

Напомним, в целях профилактики инфекций рекомендуется использовать гарантированно чистую питьевую воду или кипятить её.

Фото (Единый волонтёрский центр Мурманской области): https://gov-murman.ru/info/news/550858/#&gid=1&pid=1