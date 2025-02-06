Мурманская область. Арктика (16+)06.02.25 08:45
О роли Святого Грааля в искусстве и культуре, или Погружаемся во времена короля Артура
7 февраля в 19.00 в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится арт-квартирник «Святой Грааль».
Мероприятие будет посвящено таинственной реликвии, которую искали странствующие рыцари Круглого стола. Лектором выступит специалист Мурманской областной научной библиотеки Владимир Зевакин.
Как сообщает vk.com/murmannauchka, участники арт-квартирника узнают, какую роль играет Святой Грааль в искусстве и культуре, где сейчас находится эта христианская реликвия и кому её было суждено найти.
Обсудят рыцарские романы, послушают волшебные баллады и определят влияние скандинавской мифологии на легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола.
Вход свободный! (16+)
Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457287268%2Ff499360b7549b99738
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Последние комментарии
VADIM UZLOV
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Д.О. Вернер
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