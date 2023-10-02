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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.23 17:00

О России с любовью: общество «Знание» запускает новый патриотический проект Знание.Авторы

Продолжается приём заявок на участие в новом просветительском проекте Российского общества «Знание» – Арт-лаборатории Знание.Авторы. В рамках проекта состоится конкурсный отбор лучших творческих работ, посвящённых России, – их авторы примут участие в Арт-лаборатории и масштабном гала-концерте на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Победители проекта также получат организационную и творческую поддержку в продвижении патриотического авторского контента.

Просветительский проект Российского общества «Знание» Арт-лаборатория Знание.Авторы нацелен на поиск, поддержку и продвижение молодых российских авторов – поэтов и песенников, творчество которых посвящено России, её истории, культуре, людям, проникнуто уважением и любовью к Родине. Проект также призван познакомить публику с актуальными, патриотичными и вдохновляющими произведениями современной российской молодёжи.

Подать заявку на участие в проекте и представить творческие работы могут молодые авторы в возрасте от 14 лет – победители российских музыкальных и литературных конкурсов, а также авторы-любители, создающие патриотический контент по направлениям «стихотворения» и «песни». Приём заявок проходит на официальном сайте Арт-лаборатории Знание.Авторы и завершится 15 октября.

Конкурсные работы будут оценены ведущими российскими экспертами в области литературы, музыки, а также исполнительского мастерства. Они отберут авторов, которые войдут в шорт-лист проекта.

Финалисты примут участие в Арт-лаборатории Знание.Авторы. Молодых авторов ждут встречи с опытными наставниками, лекции, мастер-классы, презентации, открытые дискуссии и многое другое. На протяжении двух недель молодые творцы будут изучать современные инструменты, методы и площадки для продвижения креативного контента, искать неизвестные ранее способы творческого самовыражения, обмениваться опытом и мнениями, разрабатывать новые идеи и проекты, описывающие красоту России.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам работы Арт-лаборатории будут определены имена 10 лучших авторов, а их работы представят на гала-концерте 12 декабря в рамках выставки «Россия». Песни победителей проекта также будут записаны в профессиональных студиях при участии известных артистов и музыкальных экспертов, после чего будут транслироваться на цифровых площадках и в эфирах радиостанций. Также все работы, включенные в шорт-лист проекта, войдут в единый сборник, который станет основой для создания крупнейшей в России базы патриотического творческого контента.

Арт-лаборатория Знание.Авторы реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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