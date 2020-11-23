О самозанятости простыми словами северянам расскажут федеральные эксперты на онлайн-форуме «Мы есть»

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области приглашает северян на онлайн-форум для фрилансеров и всех, кто работает «на себя». Мероприятие проводится совместно с ЦОУ «Мой бизнес» при поддержке Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

24 ноября специально для жителей Мурманска и Мурманской области в рамках форума «Мы есть» федеральные эксперты расскажут о новом правовом статусе и о бонусах при работе в качестве самозанятого, способах регистрации и особенностях налогообложения. Участники смогут пообщаться с экспертами и задать интересующие вопросы об их опыте.

Напомним, с 2018 года на территории отдельных субъектов Российской Федерации начал внедряться специальный налоговый режим для самозанятых, который позволил легализовать работу «на себя». Нововведение получило хорошие отзывы от участников программы. С этого лета режим самозанятости стал доступен жителям Мурманской области.

Подробности и обязательная регистрация на сайте программы http://cdct.info/miiest. Начало мероприятия 24 ноября в 15 часов.

Официальными партнерами форума «Мы есть» стали УФНС России по Мурманской области, ПАО Сбербанк, Делегатор 24 и Ассоциация самозанятых.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, форум организован в рамках реализации мероприятий национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства» (региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»).