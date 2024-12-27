О семьях Заполярных энергетиков рассказали в рамках проекта «Энергия поколений»

Фотопроект, реализованный Минэнерго и ЖКХ Мурманской области совместно с профильными компаниями, призван рассказать о преемственности поколений в энергетической отрасли.

Герои фотографий – 10 семей – это не только династии, чья история уходит далеко в прошлое, но и молодые семьи энергетиков.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, например, общий стаж династии Егоровых-Беловых с котельной «Северная» АО «МЭС» составляет 168 лет. История семьи Леоновых из Кольского РДУ начинается в далеком 1934 году, во времена строительства Нижне-Туломской ГЭС. Отдельный пример вовлеченности в общее дело – династии с Кольской АЭС. Там у семей Кухаренко и Васильевых общий стаж в отрасли превысил полвека. Андрей Шараг с Кольской ВЭС – энергетик во втором поколении. Общий стаж на двоих с отцом составляет 54 года.

Как отметила заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алла Истомина, династии – это пример преданности своему делу, символ призвания, которое побуждает детей идти по стопам родителей. Династии – это гордость любого предприятия.

Напомним, фотопроект «Энергия поколений» приурочен к профессиональному празднику – Дню энергетика и Году семьи в России.

Подробная информация о семьях опубликована на официальном сайте проекта.

Фото (Александр КОНОВАЛОВ): https://gov-murman.ru/info/news/