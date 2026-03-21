О серьёзности проблем наркотической зависимости и юридических последствиях узнали апатитские школьники

В Апатитах для ребят 7-11 классов МБОУ СОШ №4 Оксана Сергеевна Коломиец, лейтенант полиции, старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области, провела лекцию.

Целью этой встречи было не просто поговорить, а провести настоящую профилактическую работу. Оксана Сергеевна рассказала о том, насколько опасны наркотики и как важно с самого начала сформировать чёткое понимание, что запрещенные вещества – это зло.

Как сообщает антинаркотическая комиссия города Апатиты, в ходе открытого и доверительного диалога ребята смогли задать все волнующие их вопросы. Особое внимание было уделено тому, как психоактивные вещества влияют на организм человека. Как разрушается мозг, ухудшается память и внимание, страдают жизненно важные органы – сердце, печень, почки. Было подчеркнуто, что зависимость не только физически, но и морально ломает человека, лишая его воли и индивидуальности.

Не обошли стороной и юридическую сторону вопроса.

Оксана Сергеевна доходчиво объяснила, что даже незначительное участие в распространении наркотиков, например, передача вещества другу, влечёт за собой уголовную ответственность. Закон в таких случаях не делает никаких поблажек.

