О сиесте в жару мечтают 2 из 3 работающих - «SuperJob»

Каждый пятый работодатель уже изменил режим работы сотрудников из-за жары, каждый десятый планируют сделать это в ближайшее время. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», узнав, как переживают жару этим летом в компаниях Москвы и Подмосковья. В опросе приняли участие представители 500 предприятий и организаций и 1600 трудоустроенных жителей столицы и области.

Каждая пятая компания Москвы и Подмосковья выполнила рекомендации Роспотребнадзора по работе в жару и уже перевела сотрудников на щадящий режим работы. Каждая десятая планирует это сделать в ближайшее время. В июле прошлого года о послаблениях для персонала в жару рассказывал каждый четвертый работодатель. Однако это не значит, что заботиться о кадрах стали реже: по словам эйчаров, их компании создали комфортные температурные условия для работы и не допускают перегрева.

Согласно проведенному опросу, 67% трудоустроенных жителей Москвы и Подмосковья хотели бы иметь возможность отдыхать после обеда из-за жары. Чем моложе респонденты, тем чаще они хотят, чтобы начальство разрешило им сиесту: 83% среди опрошенных моложе 34 лет против 61% среди россиян старше 45 лет. Не нуждаются в отдыхе только 20%. И лишь 3% опрошенных рассказали, что их работодатель уже ввёл послеобеденный перерыв. В прошлом году каждый второй респондент (51%) говорил о необходимости послеобеденного перерыва в работе, а о том, что руководитель уже разрешил сиесту, сообщал только 1% опрошенных.

Время проведения опроса: 26 июня — 3 июля 2023 года.