О службе кадрового сопровождения «Курс на Север» рассказали будущим педагогам из Липецка

В Липецком педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского состоялась встреча специалистов службы кадрового сопровождения «Курс на Север» со студентами старших курсов.

Главными темами беседы стали перспективы развития Мурманской области и те возможности, которые есть для молодых специалистов в нашем регионе. Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, будущие педагоги активно интересовались работой службы кадрового сопровождения «Курс на Север», которая появилась в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить», и действующими программами поддержки в Кольском Заполярье. Некоторые студенты сразу после мероприятия заполнили анкеты, чтобы присоединиться к проекту и составить вместе с куратором индивидуальный карьерный вектор.

Фото: https://gov-murman.ru