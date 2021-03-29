О социально-экономическом развитии территорий ЗАТО шла речь на конференции Ассоциации ЗАТО Минобороны России

В мероприятии в Москве приняли участие члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы ФС РФ, представители министерств и ведомств страны, органов власти субъектов России, общественных организаций. Мурманскую область представляли глава регионального парламента Сергей Дубовой и член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко, главы муниципальных образований советов депутатов ЗАТО.

- На конференции состоялся обстоятельный разговор о проблемах и путях развития территорий ЗАТО, - отметил спикер Думы. – Все обсуждаемые вопросы напрямую касаются жителей нашего северного региона, где расположено 5 ЗАТО. Развитие инфраструктуры, реконструкция и замена очистных сооружений, инженерных сетей тепло-водоснабжения, ремонт дорог, жилого фонда. Часть этих проблем учтено в комплексном плане по реновации ЗАТО, который начал реализовываться в Мурманской области. Но для решения проблем необходима работа, в том числе и на законодательном поле. На конференции отмечалась, в частности, что требуется внесение в федеральное и региональное законодательство изменений, предусматривающих предоставление ЗАТО дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в целях развития инфраструктуры, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной и социальной инфраструктуры. Шла речь и о строительстве объекта сети цифрового наземного телевизионного вещания на территории населенного пункта Североморск-3 Мурманской области.

Отдельно обсуждался вопрос переселения на новое место жительство граждан, утративших служебную связь с организациями, расположенными на территории ЗАТО.

- Это весьма болезненный вопрос, - подчеркнул Сергей Дубовой. – Ежегодно для переселения из ЗАТО из федерального бюджета в стране выделяется 450-500 миллионов рублей на сертификаты. Этого крайне мало при длинных очередях желающих выехать. Радует, что в правительстве РФ сейчас находится на рассмотрении проект Указа Президента России об особенностях жилищного обеспечения граждан Российской Федерации, желающих выехать на новое место жительства из закрытых административно-территориальных образований. В случае подписания он вступит в действие с 1 июля 2021 года. Согласно Указу переселенцы из ЗАТО смогут получать квартиры, построенные Минобороны в других регионах и часть которых пустует, а не только сертификаты, как сейчас. Одновременно по согласованию с заместителем генерального директора ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России планирую в ближайшее время выступить с инициативой и предложить коллегам-парламентариям её поддержать об обращении к заместителю председателя правительства РФ М. Ш. Хуснуллину о выделении дополнительного финансирования на переселение граждан из ЗАТО.

В повестке конференции также были отчётно-выборные вопросы, изменения в устав организации.