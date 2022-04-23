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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.22 15:00

О соцподдержке и мерах по снижению напряженности на рынке труда в прямом эфире рассказал глава регионального Минтруда Сергей Мякишев

Во время прямого эфира в рамках проекта «Объясняем.РФ» министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев ответил на вопросы северян о социальных выплатах и мерах по снижению напряженности на рынке труда.

Сейчас на федеральном и региональном уровне вводятся новые меры поддержки граждан. В Мурманской области стартовал новый сезон временных общественно полезных работ. В период с 15 апреля по 31 августа безработные северяне, а также старшеклассники и студенты могут заняться уборкой, благоустройством и озеленением территорий муниципалитетов, ремонтом помещений и прочим несложным трудом.

Взрослым за полную рабочую неделю платится МРОТ плюс материальная помощь, в целом сумма к начислению составляет порядка 34 тысяч рублей. Для подростков в зависимости от возраста закон устанавливает свои нормы рабочего времени, соответственно, и заработок будет иной.

«С января текущего года любой человек, который ищет работу, может сделать это через цифровую платформу «Работа в России». Именно там можно получить информацию обо всех временных общественно полезных работах. Не выходя из дома, можно зарегистрироваться на портале и заполнить резюме. Центр занятости обрабатывает его и предлагает вам возможные варианты трудоустройства», – пояснил Сергей Мякишев.

Ещё одной региональной мерой поддержки является так называемая «Зарплата мамы». Выплата начисляется на первого ребенка мамам в возрасте до 30 лет включительно. Сумма пособия составляет 3/4 от регионального прожиточного минимума на ребенка, на сегодняшний день это 14715 рублей. Сергей Мякишев отметил, что эта сумма будет индексироваться.

По словам министра, в регионе существует целая линейка мер поддержки семей с детьми. В их числе поддержка для детей с рождения до 17 лет в привязке к величине прожиточного минимума на детей.

«В конце прошлого года на меры социальной поддержки семей с детьми было заложено 6,5 миллиарда рублей. В этом году – 7,1 миллиарда. С учётом новой выплаты на детей от 8 до 17 лет, которая начнётся с 1 мая, и нашей «зарплаты мамы», добавятся ещё средства», – рассказал министр.

Напомним, в рамках проекта «Объясняем.РФ» еженедельно проходят прямые трансляции с участием профильных экспертов. Полная запись эфира с Сергеем Мякишевым доступна по ссылке.

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