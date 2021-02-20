О соцподдержке северян и защите прав инвалидов рассказал министр труда и соцразвития региона на общественном экспертном совете

В Мурманске прошло заседание общественного экспертного совета по вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов граждан. Одним из спикеров встречи стал министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Глава ведомства отметил, что в непростых условиях, сложившихся во время пандемии коронавируса, особое внимание в регионе направлено на социальную поддержку семей с детьми, пожилых граждан, молодых специалистов.

В 2020 году проведена работа, направленная на обеспечение прав граждан на получение социальной поддержки без личного обращения в органы социальной защиты. За период с апреля по декабрь 2020 года социальные выплаты продлены без обращения в учреждения социальной поддержки населения порядка 70 тысяч граждан.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, для уменьшения количества личных обращений граждан в уполномоченные учреждения реализуются мероприятия, направленные на максимальное увеличение доли заявлений на получение мер социальной поддержки через порталы госуслуг, так 82% заявлений на социальную выплату от семей, воспитывающих детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, были поданы через портал «Госуслуги».

При этом, как отметил Сергей Мякишев, защита и реализация прав инвалидов в Мурманской области осуществляются в тесном взаимодействии с общественными организациями инвалидов, уполномоченными по правам человека и по правам ребёнка.