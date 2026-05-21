О состоянии национальной безопасности: губернатор Мурманской области в режиме ВКС принял участие в заседании Совета при полпреде Президента в СЗФО

Губернатор Андрей Чибис вчера принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе под руководством Игоря Рудени. На повестке – вопрос о состоянии национальной безопасности Российской Федерации на территории Северо-Западного федерального округа в миграционной сфере с учетом новой концепции государственной миграционной политики.

Как отметил Игорь Руденя, неконтролируемая и незаконная миграция, была и остаётся одним из главных рисков и угроз национальной безопасности России, в связи с чем необходимо продолжить практику усиления контроля со стороны правоохранительных органов за законностью нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации. Полномочный представитель подчеркнул, что основу реализации новой концепции государственной миграционной политики составляют национальные интересы России и российских граждан.

В рамках заседания обсудили комплекс мер, реализуемых в регионах Северо-Запада России для решения задач миграционной политики, рассмотрели вопросы предотвращения и пресечения нелегальной миграции, профилактики негативных проявлений и конфликтных ситуаций в миграционной сфере. Особый акцент – на состоянии законности в сфере миграции: отмечена необходимость усиления контроля за соблюдением требований миграционного законодательства иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также работодателями, привлекающими и использующими их труд.

По итогам заседания Совета выработан ряд решений, направленных на совершенствование работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, правоохранительных и надзорных ведомств в миграционной сфере.

В работе Совета приняли участие главы регионов СЗФО, первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Андрей Кикоть, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный санитарный врач Российской Федерации – Анна Попова, начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по СЗФО Нелли Солнышкина, председатель совета начальников органов ФСБ России в СЗФО – начальник Управления ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Демьянишников.

