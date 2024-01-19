О том, что карьера — это результат упорной работы, а не везения, чаще говорят те, кто зарабатывает больше

Россиян, считающих, что карьера развивается благодаря труду, в 1,7 раза больше, чем тех, кто считает, что рост по службе определяет везение. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

54% россиян уверены, что повышение в должности и увеличение дохода — это следствие упорного труда. 31% считает, что карьеру удается построить только везунчикам.

Чем старше россияне, тем чаще они утверждают, что в карьере везёт удачливым: 26% среди респондентов до 34 лет и 37% среди тех, кому больше 45 лет.

Граждане с зарплатой от 100 тысяч рублей называют карьеру результатом упорного труда чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Время проведения опроса: 12—16 января 2024 года.