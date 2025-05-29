О том, что ребёнок подрабатывал во время учебного года, рассказал каждый восьмой родитель подростка

Каждый четвертый родитель подростка 14—17 лет рассказал, что его ребёнок планирует подрабатывать летом. В топе наиболее популярных вариантов — позиции продавца, курьера, помощника вожатого. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие родители школьников 14—17 лет из всех округов страны.

12% родителей подростков 14–17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года. Чаще всего в свободное от учёбы время подростки работали сотрудниками общепита, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами либо аниматорами.

В 4 из 10 случаев (38%) работу ребёнок нашёл сам, в 29% — помогли родители, в 17% — друзья.

Как и в прошлом году, у каждого четвёртого родителя дети-подростки планируют летнюю подработку (25%). Наиболее популярные варианты сезонного трудоустройства несовершеннолетних: продавец, курьер, помощник вожатого, сотрудник сферы общественного питания и озеленитель.

Время проведения опроса: 4—23 мая 2025 года.