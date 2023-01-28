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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.23 14:00

О травологии на ледоколе «Ленин»: мурманчане узнали секреты кухонных растений в ИЦАЭ Мурманска

Первый в 2023 году тематический вечер проекта «ИЦАЭ OPEN», посвящённый ботанике, состоялся в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска 26 января. Жители города узнавали секреты привычных кулинарных приправ от эксперта-ботаника и состязались в познаниях одноимённого раздела биологии.

Начался вечер с индивидуального зачёта в фирменной интеллектуальной игре сети Информационных центров по атомной энергии «Адреналин». Все вопросы игры были связаны с необычными фактами о растениях. Некоторые из них заставили аудиторию основательно подумать и даже задействовать интуицию. В ходе игры участники узнали, например, что название меры веса «карат» произошло от названия растения цератония, чьи семена в древности использовались в качестве мерных гирь для взвешивания ювелирных изделий. А самым массово производимым злаком на Земле неожиданно оказалась кукуруза, хотя в России, несмотря на лозунги Никиты Хрущёва, она не так популярна из-за климатических условий.

После игры аудитория тепло встретила эксперта-ботаника, друга ИЦАЭ Мурманска, заместителя генерального директора Кольского научного центра РАН по научной работе, руководителя лаборатории устойчивого развития «ПОРА» Евгения Боровичёва. Эксперт подготовил для аудитории лекцию-практикум «Секреты кухонных растений», в ходе которой раскрывал неизвестные факты о привычных приправах и специях и демонстрировал особенно интересные образцы.

«Есть такое понятие «зелёная слепота». Оно означает, что мы привыкли жить среди растений, но, к сожалению, мало о них знаем. На улице мало кто обращает внимание на состояние деревьев и кустарников. Но и дома мы тоже встречаем растения и предметы из них: разделочные доски, веники, мочалки и другие», - рассказал ботаник.

«В мире Гарри Поттера есть наука травология о волшебных растениях, грибах и методах их выращивания. Её название образовано от английского herbology. А у нас с вами есть ботаника, её название имеет греческое происхождение и дословно тоже переводится «травология». А ближе всего к магической травологии ботаническое ресурсоведение – наука о возможностях и путях применения и использования растений и способах их выращивания», - поделился специалист.

Много внимания Евгений Боровичёв уделил знакомым специям, которые мы используем, совершенно не задумываясь об их природе и происхождении. Например, тархун, или эстрагон, который используется для приготовления знаменитого зелёного лимонада, оказывается, может встречаться даже в Мурманской области. Сюда он был завезён ненамеренно, скорее всего, на шинах автомобилей.

Привычная ваниль – это тропическая орхидея, название которой с латинского языка переводится как «стручочек». Хозяйки используют ванильный сахар для приготовления десертов и выпечки, однако чаще всего его производят из искусственного ванилина, который не имеет ничего общего с натуральной и достаточно дорогостоящей ванилью.

Похожая история происходит с шафраном. Эту специю получают из засушенных рылец цветов шафрана посевного. Однако для удешевления стоимости его часто заменяют другими специями похожего красного цвета. А на Кавказе существует имеретинский шафран, который получают из засушенных бархатцев.

Мурманская область – не самый богатый травами край. Но здесь встречается зверобой, мята, шиповник, чёрная смородина, сабельник болотный, можжевельник и другие. «Однако большинство этих растений внесено в Красную книгу, так что собирать их на Кольском полуострове будет затруднительно», - подытожил эксперт.

«Вместе с супругой совершили увлекательное погружение в мир удивительных растений на борту легендарного атомного ледокола «Ленин». В этот вечер забрали все возможные призы за участие в интеллектуальной игре и за самый интересный вопрос. Благодарим ИЦАЭ Мурманска, организаторов мероприятия и лично лектора Евгения Боровичёва!» - поделился впечатлениями гость центра Валентин Петров.

«ИЦАЭ OPEN» — проект сети ИЦАЭ. Каждую неделю в 18 регионах страны Информационные центры по атомной энергии становятся открытыми площадками, на которых любители интеллектуального досуга могут пообщаться с учёными, сыграть в интеллектуальные и настольные игры, стать зрителями научно-популярных ток-шоу и участниками мастер-классов.

С актуальными новостями ИЦАЭ Мурманска и анонсами предстоящих мероприятий можно ознакомиться на сайте: myatom.ru.

 

Фото предоставлено Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска.

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