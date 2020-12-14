О туризме на Мурмане расскажет новая коллекция электронной библиотеки «Кольский Север»

Мурманская областная научная библиотека подготовила новую электронную коллекцию «Туризм на Мурмане». Читателям представят более 150 книг и статей из журналов, которые познакомят с этапами развития туризма на Кольском полуострове, особенностями природы и культуры края.

Коллекция содержит современные исследования о туристическом потенциале региона, журналы, буклеты, красочные фотоальбомы. Кроме того, в коллекцию включены издания 1920-30-х годов, в которых опубликованы материалы о достопримечательностях и туристических возможностях края, развитии школьного, рыболовно-спортивного и охотничьего, арктического, военного, научно-исследовательского туризма, необычных, «экзотических» маршрутах.

С материалами коллекции «Туризм на Мурмане» можно ознакомиться на сайте электронной библиотеки «Кольский Север».