О туризме в Мурманской области рассказали на Камчатке

Как 2020 год изменил представления и подходы в сфере развития туризма и какие действия стоит предпринять, чтобы расширить сезонность туризма в Арктических регионах сегодня обсудили на пленарной сессии делового форума «Дальний Восток – зима открытий». От Мурманской области в мероприятии приняла участие заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Вице-губернатор выступила с докладом «Туристическая индустрия как важная составляющая комплексного развития регионов АЗ РФ», представив текущую ситуацию в сфере путешествий на Кольском полуострове, меры поддержки, которые были оказаны представителям туристического бизнеса в период пандемии.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, предприниматели, решившие развивать туризм в Заполярье активно пользуются государственной поддержкой. Несколько новых туристических объектов мирового уровня появятся уже в ближайшие годы.

«На сегодняшний день у нас из 19 резидентов Арктической зоны от Мурманской области 4 – туристические. Это кластер «Порт Лиинахамари», база отдыха «Студеный берег», сеть мини-гостиниц в Кандалакшском районе и ресторан на вершине горы Айкуайвенчорр», – отметила Ольга Кузнецова.