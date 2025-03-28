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Мурманская область. Арктика (16+)28.03.25 14:30

О весенних проблемах ЗАТО г. Североморск шёл разговор во время «коммунального часа»

Во время традиционного «коммунального часа», который вчера провёл глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, обсудили вопросы подготовки к следующему осенне-зимнему периоду и текущие коммунальные проблемы.

Во время заседания было отмечено, что с учётом постоянных температурных перепадов - из минуса в плюс - необходимо усилить работу по обработке придомовых территорий и пешеходных артерий противогололедными материалами.

Глава муниципалитета дал поручение не просто устранить последствия, а наконец разобраться в причинах подтопления на ул. Школьной, 9 в п.г.т. Сафоново, взять пробу поступающей воды на анализ для определения её природы. На выходных работы там будут вести специалисты управляющей организации.

«Североморскводоканал» отрабатывает обращения жителей, связанные с качеством холодного водоснабжения в Сафоново-1. Анализ проб холодной воды показал несоответствие СанПину по мутности и цветности на ул. Панина 7, ул. Капитана Елькина, 7, 13 и 15. В причинах комиссионно будут разбираться и поставщик ресурса, и представители управляющих организаций. Так, на ул. Капитана Елькина, 10 ранее была обнаружена и уже устранена врезка системы отопления в систему ХВС, из-за чего происходил подмес воды.

С улиц Североморска-3 в ближайшее время должны быть вывезены брошенные автовладельцами покрышки. Со сходом снега, когда обнажится прошлогодний мусор, это мероприятие повторят.

Владимир Евменьков поблагодарил жителей гарнизона за активную позицию. Все просьбы, озвученные во время недавней встречи в Североморске-3, взяты на контроль.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/17781-o-vode-pokryshkah-i-gololede/#news-gal-1

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