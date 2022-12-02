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Мурманская область. Арктика (16+)02.12.22 08:45

О вопросах подготовки педагогических кадров с высшим музыкальным образованием шла речь в областной Думе

Глава регионального парламента Сергей Дубовой 30 ноября встретился в областной Думе с представителями федерального проекта «Музыкальные надежды Арктики 3.0».

Приветствуя гостей, Сергей Дубовой подчеркнул важность занятий музыкой, которая способствует всестороннему развитию личности.

В Заполярье проект, организатором которого выступает Детская школа искусств г. Оленегорска, стартовал в 2019 году. Его цель – развитие творческого потенциала и исполнительского мастерства среди школьников и студентов. Эксперты проекта – преподаватели российских консерваторий и музыкальных колледжей. В этом году они побывали с мастер-классами в Мурманске, Полярных Зорях, Оленегорске, Заозерске и Александровске.

По мнению депутата Анны Гришко, музыкальные учебные заведения очень рады этой возможности, поскольку именно такие мастер-классы и ложатся в основу курсов повышения квалификации, организуемых Институтом развития образования.

Сергей Дубовой вручил экспертам проекта Благодарственные письма областной Думы, отметив их усилия и вклад в развитие музыкальной культуры нашего региона.

В этот же день на площадке комитета областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту состоялся круглый стол, который был посвящён вопросам подготовки педагогов с высшим музыкальным образованием. В нём приняли участие депутаты, эксперты проекта, представители Министерства культуры, Мурманского арктического государственного университета, учреждений дополнительного и профессионального образования, Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе.

Вела мероприятие председатель этого профильного комитета Лариса Круглова.

В ходе обсуждения отмечалась системность кадровой проблемы в музыкальном образовании во всей стране, в том числе, и в нашем регионе. Депутаты готовы способствовать решению этого вопроса на самых разных уровнях. Один из путей – принятие на федеральном уровне специальной программы и выделение дополнительных мест для целевого набора в ведущие консерватории. Также говорили о возможности разработки региональной программы по привлечению специалистов в сфере культуры. Подчеркивалась и важность организации работы по повышению квалификации преподавателей образовательных учреждений искусств.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26609/

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