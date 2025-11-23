«О войне и мире»: студентам рассказали о важности борьбы с любыми формами экстремизма и нетерпимости в современном обществе

В «Экологической библиотеке» для студентов Мончегорского политехнического колледжа прошла беседа в формате «Исторический хронограф «О войне и мире».

Как сообщает Марина Минина, заведующая «Экологической библиотеки», мероприятие представляло собой встречу, направленную на изучение природы идеологических движений, таких как фашизм и нацизм, сквозь призму анализа выдающихся немецких психологов XIX-XX вв. Организатором была поставлена цель показать исторические корни возникновения тоталитарных режимов, выявить механизмы воздействия пропаганды на массовое сознание и обозначить последствия распространения радикальных идей для современного мира.

В рамках мероприятия рассматривались идеи Гюстава Лебона, Зигмунда Фрейда, Эриха Фромма, Карла Густава Юнга, чьи труды позволяют глубже понять природу человеческого поведения в условиях социальной нестабильности и политических потрясений. Особое внимание уделялось психологии толпы, причинам массовой поддержки экстремистских лидеров и влияния экономического кризиса на формирование общественного мнения.

Также было рассказано о том, зачем известный врач-психиатр Маттиас Геринг в 1936 году организовал Институт психологических исследований в Берлине, зачем туда обращались офицеры СС и высшее военное руководство Германии того времени, какие тренинги проводили в Институте с пилотами Люфтваффе.

В рамках мероприятия совместно с участниками обсуждались причины и факторы возрождения неофашизма в настоящее время. Участникам был предложен онлайн-тест «Насколько вы терпимы по отношению к другим людям?», кроме того, все ребята получили буклеты «Искусство жить в гармонии многообразия», посвящённые Международному дню терпимости.

Атмосферу живого общения поддержали интерактивные формы взаимодействия, позволяющие каждому участнику выразить своё мнение и задать интересующие вопросы.

Мероприятие позволило студентам осмыслить уроки прошлого и подчеркнуть важность борьбы против любых форм экстремизма и нетерпимости в современном обществе.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/533939/#&gid=1&pid=2