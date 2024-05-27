О вредных привычках и их истории через творчество художников середины XIX - начала XX века

29 мая в 12.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея в рамках акции «Декада SOS» состоится лекция под названием «Искусство освобождения».

Лекция посвящена представлению вредных привычек и их истории через творчество художников середины XIX - начала XX века. Участники смогут узнать об отношении социума к вредным привычкам в разные исторические периоды истории России. Важно осознавать и понимать исторический и культурный контекст, в котором картины были созданы, и как они отражали проблемы и вызовы того времени.

Участникам мероприятиям покажут презентацию с работами художников академистов, с помощью которой они смогут прочувствовать истории разных судеб, связанных пагубными страстями.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, лекция нацелена не только на расширение знаний об искусстве, но и стимулирование размышлений о современности и проблемах, с которыми сталкиваемся в повседневной жизни. (12+)

Фото (Поль Гоген, Ночное кафе, Арль. 1888 г. Холст, масло. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264892%2Falbum-11742142_00%2Frev