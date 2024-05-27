Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО146,2 кубометра мусора! В Мурманске состоялся очередной субботник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.05.24 08:45

О вредных привычках и их истории через творчество художников середины XIX - начала XX века

29 мая в 12.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея в рамках акции «Декада SOS» состоится лекция под названием «Искусство освобождения».

Лекция посвящена представлению вредных привычек и их истории через творчество художников середины XIX - начала XX века. Участники смогут узнать об отношении социума к вредным привычкам в разные исторические периоды истории России. Важно осознавать и понимать исторический и культурный контекст, в котором картины были созданы, и как они отражали проблемы и вызовы того времени.

Участникам мероприятиям покажут презентацию с работами художников академистов, с помощью которой они смогут прочувствовать истории разных судеб, связанных пагубными страстями.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, лекция нацелена не только на расширение знаний об искусстве, но и стимулирование размышлений о современности и проблемах, с которыми сталкиваемся в повседневной жизни. (12+)

 

Фото (Поль Гоген, Ночное кафе, Арль. 1888 г. Холст, масло. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457264892%2Falbum-11742142_00%2Frev

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
Комментарий к новости:Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Текущий рост цен в апреле ускорился по сравнению с мартовским показателем-PRO Валюту (16+)Рубль стабилен в условиях отсутствия ярких стимулов к движению-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 мая-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)В Мурманской области ужесточат требования к работе «наливаек» в жилых домах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика