О занятости и безработице в Мурманской области: средний возраст занятых в экономике региона составил 41,7 года

По данным выборочного обследования, которое провели специалисты Мурманскстата, в Мурманской области в 2022 году численность рабочей силы составила 395,6 тысячи человек, в их числе 376,8 тысячи человек были заняты в экономике, 18,8 тысячи человек – в соответствии с критериями МОТ являлись безработными (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Уровень занятости (занятые по отношению к численности населения старше 15 лет) составил 62,3 процента. Уровень общей безработицы (безработные к численности рабочей силы) составил 4,8 процента, зарегистрированной – 1,1 процента.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в общей численности занятых в экономике региона 91 процент – лица в трудоспособном возрасте. Средний возраст занятых составил 41,7 года (мужчин – 40,5 года, женщин – 43,0 года).

В 2022 году почти половина занятых имела среднее профессиональное образование, треть – высшее образование.

В среднем за 2022 год на одного занятого на основной работе продолжительность трудовой недели составила 37 часов.

В Северо-Западном федеральном округе Мурманская область по уровню занятости делит четвертое место с Калининградской областью, уступая г. Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Ненецкому автономному округу, отмечает статистическое ведомство.