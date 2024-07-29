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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.24 14:00

О зарплате — честно, с кандидатом — вежливо и без личных вопросов — этого достаточно для принятия офера

Уход от ответов на вопросы о зарплате, высокомерие и дискриминация — вот что в первую очередь приведёт к отказу кандидата от офера. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob.ru» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Не только соискатели проваливают интервью. Наиболее критична для потенциальных работников прозрачность в вопросах оплаты труда. Сигналом того, что в компанию не следует трудоустраиваться, для 13% россиян является ситуация, когда рекрутер уходит от ответов о зарплате, предлагает заработок по «серой» схеме или ниже заявленного в вакансии. Для 8% соискателей неприемлемо отсутствие оклада, оплата по KPI, фразы типа «доход без потолка».

8% опрошенных возмущает грубое и неуважительное отношение, высокомерие, жаргонизмы в речи и фамильярность представителя компании. 7% отталкивает ощущение неясности, недосказанности в разговоре, когда рекрутер не может или не хочет отвечать на прямой вопрос.

Для 7% критичны фразы о переработках и ненормированном графике. 6% раздражают личные вопросы, которые по факту являются дискриминационными, например, о возрасте, семейном положении, наличии детей.

Каждого двадцатого соискателя на интервью насторожат обещания «золотых гор», ещё 5% — отсутствие чёткого описания обязанностей.

Россияне признались, что им режут ухо на собеседовании фразы «мы одна семья», «молодой, дружный коллектив», «в компании все хорошо, наша компания лучшая», шаблонный вопрос «Кем вы видите себя через N лет?».

Напрягают соискателей просьбы назвать свои положительные и отрицательные стороны, оценить свою стрессоустойчивость, а также негативные отзывы о бывших сотрудниках.

Ранее россияне рассказали о «красных флагах» в вакансиях. А здесь — топ-5 причин, когда нужно уходить с собеседования, не дожидаясь его окончания.

Время проведения опроса: 3—19 июля 2024 года.

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