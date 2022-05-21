Как 20 мая сообщает vk.com/mil, территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля с.г. была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов»*, полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

Всего, с 16 мая, в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова»* и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода. 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531-го боевика.

Так называемый «командир» нацистов «Азова»» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.

О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии С. Шойгу доложил Президенту России В.В. Путину.

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами тщательно фиксирует многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, а также использования объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

в Славянске (лицей железнодорожного транспорта, ул. Гагарина, д. 5; школа №4, ул. Данилы Галицкого, д. 17), Авдеевке (школа №1, ул. Донецкая, д. 58а) Донецкой Народной Республики, а также Конотопе Сумской области (школа №3, ул. Клубная, д. 150; школа №12, ул. Ярослава Мудрого, д. 2) в зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений оборудованы огневые позиции батальонов территориальной обороны, размещены боевые машины пехоты, тяжёлая артиллерия и склады боеприпасов;

в Краматорске Донецкой Народной Республики в детской поликлинике №3 (ул. Дружбы, д. 19б) оборудован опорный пункт ВСУ, подходы к зданию заминированы, в подвальных помещениях удерживаются персонал поликлиники и пациенты, при этом тяжело больные дети, в том числе онкобольные и инсулинозависимые, не имеют возможности своевременно получить медицинскую помощь;

вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десну, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию – цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры.

Количество ежедневно фиксируемых нарушений Киевом норм международного гуманитарного права и Женевских конвенций в части запрета размещения тяжёлого вооружения в жилых зонах, использования гражданских лиц в качестве «живого щита» и объектов гражданской инфраструктуры в военных целях свидетельствует о продолжающейся деструктивной политике киевского режима в отношении собственных граждан.

В Гуляйполе Запорожской области боевики украинских националистических формирований и подразделений ВСУ проводят в жилых кварталах мародерские рейды. Под угрозой применения оружия они насильно забирают у мирных жителей денежные средства, ценные вещи и личные автомобили якобы для нужд обороны. При этом граждан, оказывающих малейшее сопротивление, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах. Всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении.

Все это, в очередной раз, демонстрирует истинное «лицо» украинских властей, открыто выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и пренебрегающих нормами морали и международного гуманитарного права.

* - батальон «Азов» - запрещённая на территории РФ террористическая организация.

Фото: https://vk.com/mil