О жилищном строительстве, цифровизации, внедрении ИИ и развитии сферы гостиничного бизнеса - губернатор встретился с представителями компаний-инвесторов

19 февраля губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с представителями компаний Группы ПАО АФК «Система». Стороны обсудили взаимодействие и новые направления сотрудничества в Мурманской области.

«АФК «Система» и компании, входящие в ее контур, уже давно являются надежными партнерами Мурманской области, вместе мы реализуем ряд важных для региона проектов, и рассчитываем на расширение сотрудничества. Кроме работы по гостинице «Космос», уже появилось сотрудничество между нашими предпринимателями, которые добывают морские биоресурсы и поставляют их на объекты, в том числе общепита, которыми управляет группа компаний. Сегодня обсудим работу по действующим проектам, а также наметим новые точки роста, прежде всего в жилищном строительстве, а также цифровизации, внедрении ИИ и развитии сферы гостиничного бизнеса», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что Мурманская область – регион, открытый для инноваций и инвестиций. Действуют преференциальные режимы ТОР «Столица Арктики» и Арктическая зона Российской Федерации. Команда правительства постоянно расширяет перечень мер поддержки бизнеса, создает комфортные условия и улучшает инвестклимат. За последние шесть лет общий объем инвестиций в регион составил 1,5 триллиона рублей. Более того, инвестиционный портфель региона до 2035 года включает проекты с общим объемом инвестиций в 3,2 триллиона рублей. Несмотря на санкционное давление, Мурманская область демонстрирует устойчивый рост и развитие. Регион занимает 20-е место в России по качеству жизни, что говорит о постоянном улучшении социальной инфраструктуры и условий для проживания. С каждым годом растёт поток туристов в регион.

Кроме того, активно развивается тема жилищного строительства.

«Мы очень благодарны Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку инициативы по Арктической ипотеке. Это дало серьезный толчок, финансовая модель стала складываться. Мы со своей стороны предоставляем налоговые льготы, земельные участки, где нужно – берем на себя расходы на новую инфраструктуру. Все, чтобы людям было выгодно покупать жильё, застройщику – строить. Совокупность мер, предоставляемых Мурманской областью, позволяет это делать», – подчеркнул губернатор.

Вице-президент по взаимодействию с регионами и устойчивому развитию ПАО АФК «Система» Сергей Семкин отметил, что компания высоко оценивает экономическое развитие региона и перспективы сотрудничества.

«Многие бизнесы, входящие в контур АФК «Системы», уже в регионе, такие как крупнейший гостиничный оператор «Cosmos Hotel Group», здесь у него представлен отель. Мы оценили реальную экономику Мурманской области, увидели, какой здесь рост бизнес-активности, туризма, нехватка гостиничных номеров. Принято решение о реновации уже существующего отеля, также нужно создавать новое. Прорабатывается совместный проект на базе гостиницы «Шахтёр», также рассматриваем участок, который предложен в Териберке, под гостиницу и коттеджные возможности. Там действительно очень красиво, одно из лучших мест России. Мы проводим экспертизу, изучаем материалы, готовимся считать экономику проекта. С точки зрения гостиничного вида мы заинтересованы как минимум в трёх больших объектах в регионе», – отметил Сергей Семкин.

Также говорили о возможностях развития, в том числе в сфере цифровизации различных сервисов в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562613/#&gid=1&pid=4