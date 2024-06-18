Мурманская область. Арктика (16+)18.06.24 08:45
О «Житейских мудростях поморской семьи» расскажут в Мурманском областном краеведческом музее
18 и 25 июня в 12.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится музейно-образовательное занятие «Житейские мудрости поморской семьи».
Специалист музея проведёт экскурсию «Кто такие поморы?».
Как сообщает vk.com/wall, посетителям расскажут об основных занятиях поморов, о воспитании детей, о поморском доме, игрушках. Гости мероприятия познакомятся с предметами поморского быта из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея: валек, рубель, чесалка для льна и др. и узнают, чем «нагнетали» сундуки, из чего состояло девичье приданое.
В завершение посетители смогут принять участие в мастер-классе. (12+)
Фото: https://vk.com/wall-91580302_21253?z=photo-91580302_457274397%2Fwall-91580302_21253
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