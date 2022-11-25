ОАО «РЖД» направит дополнительные поезда в Мурманск из Москвы и Санкт-Петербурга в новогодние праздничные дни

Около тысячи дополнительных поездов планирует назначить компания «РЖД» на новогодние и рождественские праздники с отправлением с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Всего в дополнительных поездах в этот новогодний период будет обеспечено около 4,5 млн мест.

Сегодня, как сообщает перевозчик, число проданных мест в поездах дальнего следования для поездок во время зимних каникул практически на 80% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Пассажиры уже оформили свыше 1,5 млн проездных документов на указанные даты.

Дополнительные поезда будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на ряде популярных межрегиональных маршрутов. Дополнительные поезда отправятся из Москвы и Санкт- Петербурга в Мурманск.

Большой популярностью у пассажиров в новогодние праздничные дни пользуются туристические маршруты. Для любителей зимних видов спорта назначены «Лыжные стрелы» из Москвы в Апатиты.