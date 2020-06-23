ОАО «РЖД» отменило все ограничения по погрузке в Мурманск
Для обеспечения беспрерывной загрузки предприятий порта Мурманск ОАО «Российские железные дороги» отменило все конвенционные ограничения по погрузке, в том числе по основной номенклатуре – углю, удобрениям и руде.
Как сообщает пресс-служба РЖД, с момента открытия движения на участке Выходной – Блок-пост
До открытия движения в адрес грузополучателей мурманского узла на сети железных дорог было отставлено 106 грузовых поездов. Планируется, что до конца текущей недели все они прибудут в адрес грузополучателей.
Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов рассказал, что Мурманский МТП рассчитывает принимать ежесуточно 15 пар поездов.