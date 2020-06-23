ОАО «РЖД» отменило все ограничения по погрузке в Мурманск

Для обеспечения беспрерывной загрузки предприятий порта Мурманск ОАО «Российские железные дороги» отменило все конвенционные ограничения по погрузке, в том числе по основной номенклатуре – углю, удобрениям и руде.

Как сообщает пресс-служба РЖД, с момента открытия движения на участке Выходной – Блок-пост 9 км – Мурманск в адреса грузополучателей Мурманского узла прибыло 40 поездов (по состоянию на 6.00 мск 22 июня 2020 года), выгружено 1708 вагонов, в том числе 1338 вагонов угля, 180 вагонов удобрений, 78 – железной руды, 112 – прочих грузов.

До открытия движения в адрес грузополучателей мурманского узла на сети железных дорог было отставлено 106 грузовых поездов. Планируется, что до конца текущей недели все они прибудут в адрес грузополучателей.

Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов рассказал, что Мурманский МТП рассчитывает принимать ежесуточно 15 пар поездов.