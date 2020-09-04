Мурманская область. Арктика (16+)04.09.20 10:00
ОАО «РЖД» проиндексирует оплату труда работников с октября на 1%
ОАО «РЖД» проиндексирует оплату труда работников с 1 октября на 1%, сообщил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе совещания с руководителями железных дорог по итогам работы компании за 8 месяцев 2020 года.
Он отметил также, что средняя начисленная заработная плата увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 5,2% и составила 61 295 рублей (на перевозках – 62 520 рублей, +5,4%). Реальная заработная плата выросла на 2,2% (на перевозках – +2,4%).
Напомним, с 1 марта 2020 года компания уже индексировала оплату труда работников на 2%.
Комментарии
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