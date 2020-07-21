ОАО «РЖД» совместно с регионами прорабатывают вопрос создания зернового терминала в Мурманском порту

ОАО «РЖД» совместно с правительствами Мурманской и Орловской областей провели совещание по вопросам создания на территории Мурманского морского торгового порта нового зернового комплекса.

Стороны обсудили основные возможные параметры реализации проекта и определили план дальнейшей работы.

Целью создания терминала является диверсификация направлений экспорта зерна и усиление позиций России на мировых рынках сельхозпродукции.

Проектом предполагается набор мероприятий по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта для обеспечения перевозки зерновой продукции с территории Орловской области и других регионов Центрального федерального округа на экспорт через морской порт Мурманск на восточном берегу Кольского залива, вошедшем в территорию опережающего развития «Столица Арктики».

По итогам совещания принято решение активизировать работу по привлечению к участию в создании нового зернового комплекса всех заинтересованных сторон.

Окончательные параметры проекта будут определены по результатам технико-экономического обоснования и дополнительных консультаций с потенциальными инвесторами.