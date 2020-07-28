ОАО «РЖД» в I полугодии перечислило в бюджет Мурманской области 458 млн рублей налоговых отчислений

По итогам I полугодия 2020 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты субъектов Российской Федерации, расположенных в границах Октябрьской железной дороги, составила порядка 5,8 млрд рублей.

В частности, налоговые отчисления в бюджет Санкт-Петербурга составили более 1,4 млрд рублей, в бюджет Ленинградской области было перечислено более 1,9 млрд рублей. Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет Республики Карелия составила 765,6 млн рублей, Тверской области – 585,5 млн рублей, Мурманской области – 458 млн рублей, Новгородской области – 330 млн рублей, Псковской области – 269 млн рублей.

ОАО «РЖД», являясь крупной инфраструктурной и социально ориентированной компанией, уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В первую очередь оно нацелено на развитие транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни регионов.