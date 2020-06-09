ОАО «РЖД» ввело скидку на перевозку грузов на время восстановления сообщения с портом Мурманск

Правление ОАО «РЖД» под председательством генерального директора компании Олега Белозёрова приняло решение о снижении тарифа на экспортные перевозки железорудного сырья и удобрений, обычно следовавших в порт Мурманск, по альтернативным направлениям.

Понижающий коэффициент 0,75 (скидка 25%) к существующим тарифам будет действовать до восстановления железнодорожного сообщения, прерванного в результате стихийного бедствия и обрушения моста через реку Кола в Мурманской области.

Скидка распространяется на экспортные перевозки железорудного концентрата (код ЕТСНГ 141092) со станции Ковдор Октябрьской железной дороги на станцию Скангали (рзд) (эксп.) и апатитового концентрата (код ЕТСНГ 431036) со станций Титан и Апатиты Октябрьской железной дороги на станции Скангали (рзд) (эксп.) и Завережье (эксп.).

Специальные тарифы не потребуют закрепления объёмов перевозок гарантийными обязательствами.