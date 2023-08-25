3 ноября ОАО «РЖД» запустит туристический поезд навстречу «К северному сиянию». Круиз охватит города Русского Севера и отправится по маршруту Москва — Петрозаводск — Мурманск — Вологда — Москва.

Продолжительность путешествия составит пять дней и четыре ночи.

«Развитие железнодорожного туризма в России в последние годы широко набирает популярность. Выражаем уверенность, что новый маршрут найдет своих «покорителей" северных широт», - отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

По дороге туристы смогут побывать в Карелии (Петрозаводск), городе мастеров Вологде. Кульминацией поездки станет столица Кольского Заполярья – город Мурманск.

Маршрут включает остановки и знакомство с главными природными и архитектурными объектами Севера: Онежским озером, берегом Кольского залива, Вологодским кремлём, Софийским собором и другими достопримечательностями.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, ОАО «РЖД» утвердили график туристических поездов до конца текущего и на весь следующий год. Были представлены два новых тура – «К северному сиянию» и «По Золотому кольцу». Во второй включены посещение Ярославля, Иваново, Владимира, Суздаля/Мурома.

Фото: https://gov-murman.ru