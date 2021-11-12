Об актуальных вопросах развития ЗАТО шла речь в Мурманской областной Думе

Конференция Межрегиональной общественной организации «Ассоциация содействия гражданам закрытых административно-территориальных образований Министерства обороны России» (Ассоциация ЗАТО) под председательством Сергея Ермоленко состоялась 11 ноября в региональном парламенте.

В мероприятии, которое проходило в гибридном формате (очном и он-лайн), приняли участие: депутаты Мурманской областной Думы, представители правительства Мурманской области, Межрегиональной общественной организации «Ассоциация содействия гражданам закрытых административно-территориальных образований Министерства обороны России», Федерального Собрания РФ, муниципальных образований РФ, федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, федеральных казенных учреждений, общественных организаций.

Местом проведения наш северный регион выбран неслучайно. Кольский полуостров является стратегически значимой территорией в реализации государственной политики в Арктической зоне.

— В Мурманской области в ЗАТО проживает более 150 тысяч человек в 23 населенных пунктах, - отметил заместитель губернатора области Владимир Евменьков. – Это практический каждый седьмой житель региона. Проблемы ЗАТО копились годами – состояние дорог, инфраструктуры, жилья. И понимая это, в прошлом году правительством области при личном участии губернатора подготовлен детальный план реновации ЗАТО. В этом году реализован первый этап плана, включающий ремонт дорог, домов, социальных объектов. Общая сумма финансирования составила почти миллиард рублей. Выполнен большой объём работ, и это не осталось незамеченным жителями. Мы благодарим за поддержку и понимание федеральное правительство, командование Северного флота, которое активно включилось в эту работу.

Как подчеркнул глава регионального парламента Сергей Дубовой, вопросы развития ЗАТО для депутатов областной Думы всегда были и остаются в числе приоритетных:

— В ЗАТО проживает особая категория граждан – защитники нашей страны, и они не должны быть ущемлены ни в чем, – отметил спикер Думы. – Ровно 20 лет назад участвовал в работе Ассоциации, как глава ЗАТО Видяево. Многие вопросы, звучащие тогда, остаются до сих пор актуальными – финансово-экономические, передача земель Минобороны в муниципальную собственность. Также традиционный вопрос – увеличение финансирования на переселение граждан из ЗАТО.

Взаимодействие органов власти разных уровней во многом способствует эффективному решению этих проблем, считает глава Ассоциации Сергей Ермоленко:

— Основная цель Ассоциации, которая через два года будет отмечать 30 лет своего существования, это взаимодействие с органами государственной власти и содействие социально-экономическому развитию ЗАТО. Мурманская область явилась одним из первых регионов, где насущные проблемы ЗАТО начали решаться благодаря активной работе губернатора, правительства, депутатов Думы. Главы ЗАТО, которые приехали на конференцию с разных уголков страны, могут ознакомиться с этим передовым опытом и реализовать его на местах.

С особенностями нашего региона участников конференции познакомила министр развития Арктики и экономики области Татьяна Русскова. Она рассказала о проектах развития области, отдельно остановившись на программе реновации ЗАТО. Второй этап программы, который затронет 8 муниципальных образований, начнётся в следующем году.

Участников мероприятия приветствовали первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, Герой РФ Андрей Красов и член комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко.

В этот же день подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Мурманской областной Думой и Ассоциацией ЗАТО.