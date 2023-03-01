Мурманская область. Арктика (16+)01.03.23 16:00
Для тех, кто бредит Арктикой, эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» подобрали вакансии за Полярным кругом. Смотрите, сколько платят за работу в условиях экстремального холода.
Об Арктике мечтают мужчины. Женщины на Северный полюс не хотят
Почти каждому второму россиянину интересны экспедиции и круизы на Северный полюс (49%). 42% не хотели бы оказаться за Северным полярным кругом.
Романтика вечной мерзлоты манит мужчин: в Арктике мечтают побывать 6 из 10 представителей сильного пола («Ледокол - это круто! Плавал на Севморпути»), а среди женщин — только каждая третья («Мне и здесь холодно»).
Больше всего желающих побывать в арктических льдах — среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (63%).
Для тех, кто бредит Арктикой, эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» подобрали вакансии за Полярным кругом. Смотрите, сколько платят за работу в условиях экстремального холода.
Время проведения опроса: 17—20 февраля 2023 года.
Комментарии
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Последние комментарии
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
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