Об Арктике мечтают мужчины. Женщины на Северный полюс не хотят

Почти каждому второму россиянину интересны экспедиции и круизы на Северный полюс (49%). 42% не хотели бы оказаться за Северным полярным кругом.

Романтика вечной мерзлоты манит мужчин: в Арктике мечтают побывать 6 из 10 представителей сильного пола («Ледокол - это круто! Плавал на Севморпути»), а среди женщин — только каждая третья («Мне и здесь холодно»).

Больше всего желающих побывать в арктических льдах — среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (63%).

Для тех, кто бредит Арктикой, эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» подобрали вакансии за Полярным кругом. Смотрите, сколько платят за работу в условиях экстремального холода.

Время проведения опроса: 17—20 февраля 2023 года.